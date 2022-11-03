ФРР хочет возродить московский регбийный клуб «Спартак»
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«Мы подпишем договор с обществом «Спартак», сделаем отдельный проект на федеральном уровне. Хочется возродить интерес к регбийному клубу «Спартак», — цитирует Артемьева ТАСС.
Глава высшего совета ФРР дал понять, что мечтает увидеть столичные дерби с участием ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».
Регбийный клуб «Спартак» был создан в 1936 году. Обновлённая история клуба отсчитывается с 2017 года.
Ранее «Енисей-СТМ» шестой раз подряд стал чемпионом России по регби.