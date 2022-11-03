ФРР хочет возродить московский регбийный клуб «Спартак»

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев рассказал о планах по возрождению московского «Спартака».

«Мы подпишем договор с обществом «Спартак», сделаем отдельный проект на федеральном уровне. Хочется возродить интерес к регбийному клубу «Спартак», — цитирует Артемьева ТАСС.

Глава высшего совета ФРР дал понять, что мечтает увидеть столичные дерби с участием ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

Регбийный клуб «Спартак» был создан в 1936 году. Обновлённая история клуба отсчитывается с 2017 года.

Ранее «Енисей-СТМ» шестой раз подряд стал чемпионом России по регби.