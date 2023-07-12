Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата

Нападающий «Спартака» Квинси Промес принял решение подать апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата.

«Апелляция по делу Промеса подана», — приводит слова пресс-службы суда РИА Новости.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях.