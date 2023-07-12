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Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес принял решение подать апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата.
Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Апелляция по делу Промеса подана», — приводит слова пресс-службы суда РИА Новости.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях.

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