В «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях
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«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону», — заявил Зеленов журналистам.
На странице нидерландца на портале Transfermarkt обозначено, что форвард «отстранён спортивным судом от участия во всех турнирах» с 19 июня 2023 года.
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о приговоре Промесу.