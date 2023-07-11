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В «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес отстранён от участия во всех соревнованиях.
В «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях
  • Gettyimages.ru

«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону», — заявил Зеленов журналистам.

На странице нидерландца на портале Transfermarkt обозначено, что форвард «отстранён спортивным судом от участия во всех турнирах» с 19 июня 2023 года.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о приговоре Промесу.

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