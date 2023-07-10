Узнать больше

Каррера — о приговоре Промеса: я позволил бы ему играть в «Спартаке» до конца

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о приговоре нападающему красно-белых Квинси Промесу.
Каррера — о приговоре Промеса: я позволил бы ему играть в «Спартаке» до конца
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я бы поговорил с Промесом. Если его физическое и психическое состояние давало бы мне гарантии, что он способен выступать на своём уровне, я позволил бы ему играть до конца», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» заявили, что будут оказывать помощь Промесу в получении гражданства РФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить