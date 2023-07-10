Каррера — о приговоре Промеса: я позволил бы ему играть в «Спартаке» до конца

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о приговоре нападающему красно-белых Квинси Промесу.

«Я бы поговорил с Промесом. Если его физическое и психическое состояние давало бы мне гарантии, что он способен выступать на своём уровне, я позволил бы ему играть до конца», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» заявили, что будут оказывать помощь Промесу в получении гражданства РФ.