Фернандес проходит медосмотр для перехода в «Зенит»
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«Он проходит медицинское обследование», — цитирует Медведева СЭ.
После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить контракт с ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.
Ранее сообщалось, что Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».