Фернандес проходит медосмотр для перехода в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Марио Фернандес в ближайшее время подпишет контракт с клубом.

«Он проходит медицинское обследование», — цитирует Медведева СЭ.

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить контракт с ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее сообщалось, что Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».