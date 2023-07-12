Алейшу: Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
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По информации журналиста Фабио Алейшу, в скором времени клуб официально объявит о трансфере игрока.
После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить контракт с ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.
Ранее Василий Уткин с иронией отреагировал на слова Сергея Семака о Марио Фернандесе.