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Алейшу: Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

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Защитник Марио Фернандес уже прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».
Алейшу: Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

По информации журналиста Фабио Алейшу, в скором времени клуб официально объявит о трансфере игрока.

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить контракт с ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее Василий Уткин с иронией отреагировал на слова Сергея Семака о Марио Фернандесе.

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