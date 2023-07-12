СЭ: Фернандес прибудет в Санкт-Петербург в ближайшие дни

Защитник Марио Фернандес скоро прибудет в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с «Зенитом».

По информации СЭ, игрок подпишет соглашение с клубом после приезда в город и прохождения медосмотра. Отмечается, что Фернандес точно пропустит матч за Суперкубок с ЦСКА, который пройдёт 15 июля.

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить контракт с ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее Василий Уткин с иронией отреагировал на слова Сергея Семака о Марио Фернандесе.