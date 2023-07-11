Шалимов: не совсем понимаю, зачем «Зенит» берёт Фернандеса
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«Караваев на сегодня игрок основы, и по тому, как он себя ведёт, так просто место он не отдаст, он будет грызть своё. А Марио надо будет доводить до состава, и не совсем понимаю, зачем его вообще берут. Если только для того, чтобы не дать усилиться ЦСКА», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
По информации журналиста Фабио Алейшо, Фернандес официально будет представлен 12 июля. Отмечается, что он не сыграет в матче за Суперкубок, но отправится с командой в Казань.
После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить контракт с ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.
Ранее защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о возможном переходе Фернандеса в петербургский клуб.