Ренан: такие люди, как Фернандес, приходят только на усиление

Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о возможном переходе бывшего футболиста ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Марио — замечательный спортсмен, большой профессионал. Если он придёт в «Зенит», будет здорово. Это человек, прекрасно знающий российский футбол, полностью к нему адаптированный. Такие люди приходят только на усиление», — цитирует Ренана «Матч ТВ».

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее журналист Василий Уткин отреагировал на ответ главного тренера «Зенита» Сергея Семака о возможном подписании контракта с Фернандесом.