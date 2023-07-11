Менеджер Усика сообщил, что Фьюри отверг предложение выплатить $1 млн Украине

Менеджер украинского боксёра Александра Усика Александр Красюк заявил, что британец Тайсон Фьюри во время переговоров о поединке отверг предложение выплатить $1 млн Украине.

«Фьюри сказал Усику: «Ты и твоя команда достойны 30% гонорара». Усик ответил: «Я готов, давай распределим гонорар 70 на 30, дело не в деньгах, но ты должен заплатить миллион Украине. Это мое условие». Тайсон не захотел, и я никогда не назову вам причину, потому что это разрушит его имидж навсегда», — цитирует Красюка Boxing Social.

5 июля Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBA, WBO и IBF Александра Усика, сообщил о том, что его клиент подписал контракт на титульный бой с британцем Тайсоном Фьюри.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну договорились о бое в октябре.