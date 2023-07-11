Тошич поддержал переход Фернандеса в «Зенит»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на скорый переход экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Я очень хорошо знаю Фернандеса, он прекрасный парень, всегда поддерживаю его решения. Может, он захотел поиграть в другой команде. Я не знаю, было ли у него предложение от ЦСКА», — цитирует Тошича «РБ Спорт».

По информации журналиста Фабио Алейшо, Фернандес официально будет представлен 12 июля. Отмечается, что он не сыграет в матче за Суперкубок, но отправится с командой в Казань.

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить контракт с ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о возможном переходе Фернандеса в петербургский клуб.