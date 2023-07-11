Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новый ролик из спортзала, где он работает на тренажёре для ног.

«Как женщина после родов… Занимаюсь. Видишь, какими мышцами, приводящими! Непросто даётся», — сказал Костомаров в видео.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно. 6 июля спортсмен сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Костомаров может возглавить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).