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Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новый ролик из спортзала, где он работает на тренажёре для ног.
Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами
  • Gettyimages.ru

«Как женщина после родов… Занимаюсь. Видишь, какими мышцами, приводящими! Непросто даётся», — сказал Костомаров в видео.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно. 6 июля спортсмен сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Костомаров может возглавить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). 

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