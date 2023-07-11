Бразильский защитник ЦСКА Роша готов изучить предложение о получении гражданства России

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о возможности получения российского гражданства.

«Точно бы изучил это предложение. В таком случае сел бы вместе с супругой и всё обсудил. Но если представится возможность, то почему бы нет?» — сказал Роша RT.

Защитник не исключил, что спустя несколько лет может сыграть за сборную России.

«Кто знает? Обдумаем эту тему. Готовы ли сыграть вместе с Соболевым? Конечно. Никаких проблем с ним нет. Что случилось, то случилось. Мы давно перевернули страницу», — заявил он.

Полное интервью с 28-летним бразильцем читайте сегодня на сайте RT.

Ранее Роша сравнил своё противостояние с нападающим «Спартака» Александром Соболевым с конфликтом бывшего защитника сборной Италии Марко Матерацци и экс-полузащитника команды Франции Зинедина Зидана в финале чемпионата мира 2006 года.