Роша сравнил своё противостояние с Соболевым с конфликтом Матерацци и Зидана в финале ЧМ

Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил , можно ли сравнить его противостояние с нападающим «Спартака» Александром Соболевым с конфликтом бывшего защитника сборной Италии Марко Матерацци и экс-полузащитника команды Франции Зинедина Зидана в финале чемпионата мира 2006 года.

«Болельщики вправе говорить всё, что угодно. Но я уже подчёркивал, что не имею ничего против него. Когда пересечёмся на поле в следующий раз, буду действовать, как обычно: с огромным уважением. Будем спокойно продолжать работать», — сказал Роша RT.

Защитник заявил, что пообщается с Соболевым, если встретится с ним в городе.

«Конечно, спокойно пожму ему руку без всяких вопросов. У меня к Александру не осталось никаких претензий. Мне кажется, он тоже немного пожалел о содеянном. Если же брать чисто футбольную составляющую, он отличный нападающий, которому сложно противостоять», — заявил он.

Полное интервью с 28-летним бразильцем читайте сегодня на сайте RT.

Ранее Роша выразил надежду, что в ближайшее время российские команды вернутся в еврокубки.