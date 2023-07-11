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Роша надеется, что в ближайшее время российские команды вернутся в еврокубки

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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением об отстранении российских команд от участия в европейских кубках.
Роша надеется, что в ближайшее время российские команды вернутся в еврокубки
  • РИА Новости

«Наша задача сейчас — полностью сосредоточиться на выступлении в национальном первенстве. Надеюсь, совсем скоро все ограничения с отечественных коллективов снимут и мы сможем заявить о себе и в еврокубках. А пока надо продолжать предельно качественно трудиться. Борьба за чемпионство — то, что нам по силам. Мы обязаны качественно сделать свою работу и быть готовыми к отмене санкций.

Более того, когда получил предложение от армейцев, нисколько не сомневался из-за данной проблемы. Повторюсь, приехал сюда за золотыми медалями. Многие бразильцы уже прошли этот путь и вписали своё имя в историю ЦСКА. Теперь моя очередь», — сказал защитник RT.

Полное интервью с 28-летним бразильцем читайте сегодня на сайте RT.

Ранее Роша заявил, что набьёт татуировку в честь завоевания Кубка России.

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