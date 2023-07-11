Защитник ЦСКА Роша заявил, что набьёт татуировку в честь завоевания Кубка России

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша оценил выступления команды в прошедшем сезоне.

«Мы провели очень неплохой, продуктивный сезон. Понятно, что ставили перед собой максимальные задачи. Но удалось взять серебро, а потом и одержать победу в финале Кубка. В индивидуальном плане он тоже получился хорошим — провёл несколько качественных встреч и взял трофей. Это очень важно», — сказал Роша RT.

Также защитник заявил, что набьёт татуировку в честь завоевания Кубка России.

«В этот отпуск набить не получилось, но планирую сделать это в декабре. Сейчас просто не хватило времени. Зато у меня уже есть готовый эскиз: форма, размер, изображение. А если выиграем ещё и Суперкубок России, почему бы не набить и его? Место есть», — сказал он.

Полное интервью с 28-летним бразильцем читайте сегодня на сайте RT.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил €9,1 млн за полузащитника мексиканской «Америки» Диего Вальдеса.