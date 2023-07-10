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Deportes13: ЦСКА готов заплатить €9,1 млн за полузащитника «Америки» Вальдеса

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Полузащитник «Америки» Диего Вальдес может продолжить карьеру в ЦСКА.
Deportes13: ЦСКА готов заплатить €9,1 млн за полузащитника «Америки» Вальдеса
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Velasquez

Как сообщает Deportes13, ЦСКА готов заплатить €9,1 млн за полузащитника. 

Уточняется, что «Америка» готова отпустить чилийца в РПЛ, чтобы не продавать его в «Монтеррей».

В сезоне-2022/23 футболист провёл за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Медины.

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