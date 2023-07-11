Абаскаль назвал главную ошибку «Спартака» в прошлом сезоне

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об ошибках, совершённых в прошедшем сезоне.

«Самой большой ошибкой было то, что нам не удалось сохранять стабильность в период, когда у нас было много травм. Когда мы не могли победить в матчах, в которых имели преимущество. В этих моментах нам не хватило стабильности», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

10 июля красно-белые объявили о подписании нападающего Тео Бонгонда из «Кадиса» и полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

Ранее Абаскаль объяснил решение «Спартака» подписать контракт с Мединой.