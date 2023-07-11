Абаскаль объяснил решение «Спартака» подписать Медину

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о переходе в команду полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«Переход Медины — то, чего нам не хватало в прошлом сезоне: футболиста с левой ногой в центре поля. Теперь у нас есть игрок, который может добавить баланс. Плюс он хорош в исполнении стандартов», — цитирует тренера Sport24.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее Франко Камоцци назвал Медину профессионалом после его перехода в «Спартак».