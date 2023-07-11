Камоцци назвал Медину профессионалом после его перехода в «Спартак»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан красно-белых.

«Переход Медины из ЦСКА в «Спартак»? У футболистов нет привязанности к какому-то одному клубу. Все игроки профессионалы, в том числе и Хесус», — цитирует Камоцци Metaratings.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее Егор Титов заявил, что уход Медины в «Спартак» не является трагедией для ЦСКА.