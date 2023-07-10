Титов заявил, что уход Медины в «Спартак» не является трагедией для ЦСКА
- РИА Новости
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«Сегодня южноамериканцы рулят в нашем чемпионате, мы видели, вернулся Бальбуэна в «Динамо», все понимают, что в России здорово, платят вовремя и много. Я бы не говорил, что этот переход Медины какая-то трагедия для ЦСКА», — цитирует Титова РИА Новости.
При этом шестикратный чемпион России подчеркнул, что в его время «это, конечно, было бы преступлением».
«Но в сегодняшних реалиях переход, тем более парагвайца, из одной команды в другую, в принципе, в моём понимании нормальная ситуация. У нас немного европейцев сегодня в нашем российском чемпионате», — добавил Титов.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Медины.
По информации СМИ, парагвайский игрок перешёл в «Спартак» из ЦСКА за €7 млн. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.
26-летний Медина выступал за армейский клуб с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.
Ранее болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак».