Титов заявил, что уход Медины в «Спартак» не является трагедией для ЦСКА

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов не считает уход парагвайского полузащитника Хесуса Медины большой потерей для столичного ЦСКА.

«Сегодня южноамериканцы рулят в нашем чемпионате, мы видели, вернулся Бальбуэна в «Динамо», все понимают, что в России здорово, платят вовремя и много. Я бы не говорил, что этот переход Медины какая-то трагедия для ЦСКА», — цитирует Титова РИА Новости.

При этом шестикратный чемпион России подчеркнул, что в его время «это, конечно, было бы преступлением».

«Но в сегодняшних реалиях переход, тем более парагвайца, из одной команды в другую, в принципе, в моём понимании нормальная ситуация. У нас немного европейцев сегодня в нашем российском чемпионате», — добавил Титов.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Медины.

По информации СМИ, парагвайский игрок перешёл в «Спартак» из ЦСКА за €7 млн. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за армейский клуб с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак».