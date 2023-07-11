Aksam: ФИФА принудила «Бешикташ» отказаться от сотрудничества с «Газпромом»

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принудили турецкий «Бешикташ» отказаться от сотрудничества с российским «Газпромом».

По информации Aksam, «Бешикташ» прекратил переговоры с российской корпорацией из-за возможных юридических препятствий. В результате клуб из Стамбула подпишет контракт с Emirates, по которому получит более €30 млн в ближайшие три года.

10 июля стало известно, что «Газпром» хочет стать главным спонсором хорватского «Хайдука». Сообщалось, что компания предоставит команде трансферный бюджет в размере €30 млн.

Ранее в Союзе биатлонистов России заявили о завершении партнёрского соглашения с «Газпромом».