Узнать больше

Aksam: ФИФА принудила «Бешикташ» отказаться от сотрудничества с «Газпромом»

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принудили турецкий «Бешикташ» отказаться от сотрудничества с российским «Газпромом».
Aksam: ФИФА принудила «Бешикташ» отказаться от сотрудничества с «Газпромом»
  • Gettyimages.ru

По информации Aksam, «Бешикташ» прекратил переговоры с российской корпорацией из-за возможных юридических препятствий. В результате клуб из Стамбула подпишет контракт с Emirates, по которому получит более €30 млн в ближайшие три года.

10 июля стало известно, что «Газпром» хочет стать главным спонсором хорватского «Хайдука». Сообщалось, что компания предоставит команде трансферный бюджет в размере €30 млн.

Ранее в Союзе биатлонистов России заявили о завершении партнёрского соглашения с «Газпромом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить