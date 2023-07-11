Коляда жалеет, что не прыгнул четверной аксель

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал, о чём жалеет в профессиональной карьере.

«Не прыгнул четверной аксель. На самом деле, как по мне, уж лучше тренировать программы, чем просто прыжки. Суставчики всё-таки у меня уже не всегда выдерживают. Чуть-чуть перепрыгаешь — уже всё», — сказал фигурист в интервью Максиму Транькову.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру. Он заявил, что к такому решению пришёл из-за ментальных проблем.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее Коляда рассказал об отношении к критике в свой адрес.