Коляда жалеет, что не прыгнул четверной аксель
- РИА Новости
«Не прыгнул четверной аксель. На самом деле, как по мне, уж лучше тренировать программы, чем просто прыжки. Суставчики всё-таки у меня уже не всегда выдерживают. Чуть-чуть перепрыгаешь — уже всё», — сказал фигурист в интервью Максиму Транькову.
10 июля стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру. Он заявил, что к такому решению пришёл из-за ментальных проблем.
Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).
Ранее Коляда рассказал об отношении к критике в свой адрес.