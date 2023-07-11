Риоло: Мбаппе останется в ПСЖ, даже если его посадят на скамейку запасных

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не собирается уходить из парижского клуба в летнее трансферное окно.

«Мбаппе будет в ПСЖ в следующем сезоне. Даже если в клубе решат посадить его на скамейку запасных. Он останется в клубе. Он готов принять эту ситуацию», — сообщил RMC Sport эксперт Даниэль Риоло.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, «Реал» готовится подписать игрока, заплатив за трансфер более €200 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» могут покинуть два футболиста в летнее трансферное окно ради покупки Мбаппе.