Daily Express: «Реал» может продать двух игроков, чтобы собрать деньги на трансфер Мбаппе

Мадридский «Реал» могут покинуть два футболиста в летнее трансферное окно ради покупки французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Сливочные могут расстаться с полузащитникам Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде, сообщает Daily Express.

Отмечается, что вырученные с продаж средства «Реал» намерен потратить на трансфер Мбаппе.

По информации СМИ, мадридский клуб не имеет контактов ни с руководством ПСЖ, ни с 24-летним французом.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» не ведёт переговоры с ПСЖ о трансфере Мбаппе.