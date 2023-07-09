Daily Express: «Реал» может продать двух игроков, чтобы собрать деньги на трансфер Мбаппе
Сливочные могут расстаться с полузащитникам Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде, сообщает Daily Express.
Отмечается, что вырученные с продаж средства «Реал» намерен потратить на трансфер Мбаппе.
По информации СМИ, мадридский клуб не имеет контактов ни с руководством ПСЖ, ни с 24-летним французом.
В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» не ведёт переговоры с ПСЖ о трансфере Мбаппе.