Marca: «Реал» не ведёт переговоры с ПСЖ о трансфере Мбаппе
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Как сообщает Marca, мадридский клуб не имеет контактов ни с руководством ПСЖ, ни с 24-летним французом.
По информации источника, руководство «Реала» не планирует тратить около €400 млн ради перехода нападающего.
При этом сливочные не исключают, что Мбаппе продлит контракт с парижским клубом.
В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Мбаппе заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов.