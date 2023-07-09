Marca: «Реал» не ведёт переговоры с ПСЖ о трансфере Мбаппе

Мадридский «Реал» не ведёт переговоры о трансфере французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, мадридский клуб не имеет контактов ни с руководством ПСЖ, ни с 24-летним французом.

По информации источника, руководство «Реала» не планирует тратить около €400 млн ради перехода нападающего.

При этом сливочные не исключают, что Мбаппе продлит контракт с парижским клубом.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Мбаппе заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов.