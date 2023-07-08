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Мбаппе — о своём будущем: я хочу выиграть Лигу чемпионов

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не стал отвечать на вопрос о своём будущем.
Мбаппе — о своём будущем: я хочу выиграть Лигу чемпионов
  • Gettyimages.ru
  • © Ian MacNicol

«Я — конкурентный игрок, всегда играю на победу. Не важно, футболку какого клуба я ношу, сколько лет бы мне ни было, мне всегда мало. Я хочу выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Мбаппе France Football.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, Мбаппе планирует подписать контракт с мадридским «Реалом». Сумма предполагаемого трансфера составит €200 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет взять кредит на €300 млн ради перехода Мбаппе.

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