Коляда жалеет, что не получил шанса выступить на Олимпиаде в Пекине
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«Есть немного. Конечно, я хотел туда поехать, но тут никто не виноват. Так бывает, люди болеют, особенно в такое время, когда вокруг летает эта зараза, а мы живём в довольно большом городе», — цитирует Коляду РИА Новости.
Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).
Ранее Коляда заявил, что приостановил карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем.