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Коляда жалеет, что не получил шанса выступить на Олимпиаде в Пекине

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Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что жалеет о пропуске Олимпийских игр в Пекине.
Коляда жалеет, что не получил шанса выступить на Олимпиаде в Пекине
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Есть немного. Конечно, я хотел туда поехать, но тут никто не виноват. Так бывает, люди болеют, особенно в такое время, когда вокруг летает эта зараза, а мы живём в довольно большом городе», — цитирует Коляду РИА Новости.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее Коляда заявил, что приостановил карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем.

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