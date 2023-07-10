Тарасова о приостановке карьеры Коляды: для меня это неожиданное решение

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.

«Для меня это неожиданное решение. Думаю, он сделал неправильно. Может ли Коляда вернуться, учитывая его выступления в последних сезонах? Думаю, что нет», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил карьеру.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее Вайцеховская оценила решение Коляды приостановить спортивную карьеру.