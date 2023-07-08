Полузащитник «Црвена звезда»: в России лучший чемпионат и лучшие люди

Полузащитник сербского клуба «Црвена звезда» Гелор Канга высказал своё мнение о чемпионате России.

«В России лучший чемпионат. Здесь лучшие люди. Я скучаю по стране. Если бы был шанс, я бы вернулся. Топовый ли Дзюба сейчас? Нет, просто хороший. До того как я играл в 2004 был хороший чемпионат и сильный «Зенит». Были Шатов, Данни, Аршавин», — сказал игрок.

Сербский клуб «Црвена звезда» крупно обыграл азербайджанский «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге — 4:0.

В первой игре «Црвена звезда» одержал победу над «Зенитом». В турнире также участвует турецкий «Фенербахче».

Ранее Барак Бахар высказался о победе «Црвены» над «Зенитом» в матче Кубка PARI Премьер.