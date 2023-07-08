Узнать больше

Полузащитник «Црвена звезда»: в России лучший чемпионат и лучшие люди

Короткая ссылка
Полузащитник сербского клуба «Црвена звезда» Гелор Канга высказал своё мнение о чемпионате России.
Полузащитник «Црвена звезда»: в России лучший чемпионат и лучшие люди
  • РИА Новости

«В России лучший чемпионат. Здесь лучшие люди. Я скучаю по стране. Если бы был шанс, я бы вернулся. Топовый ли Дзюба сейчас? Нет, просто хороший. До того как я играл в 2004 был хороший чемпионат и сильный «Зенит». Были Шатов, Данни, Аршавин», — сказал игрок.

Сербский клуб «Црвена звезда» крупно обыграл азербайджанский «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге — 4:0.

В первой игре «Црвена звезда» одержал победу над «Зенитом». В турнире также участвует турецкий «Фенербахче».

Ранее Барак Бахар высказался о победе «Црвены» над «Зенитом» в матче Кубка PARI Премьер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить