Главный тренер «Црвена звезда» — о «Зените»: всегда приятно победить хорошую команду
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«Всегда приятно выиграть первую игру турнира против хорошей команды, на прекрасном стадионе. Мне понравилось отношение моих игроков к этой встрече. Это шанс протестировать наших игроков. Уровень команд очень хороший. Некоторые из них будут участвовать в Лиге чемпионов», — сказал Бахар на пресс-конференции.
Напомним, что игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу сербского клуба.
У победивших отличились Мирко Иванич (39-я минута), Жан-Филипп Крассо (88-я). В составе проигравших мяч забил Эдуардо Кейрос (62-я).
«Зенит» в следующем матче 9 июля сыграет с «Фенербахче», «Црвена звезда» встретится с «Нефтчи».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Дмитрий Васильев получил 75 минут игрового времени в матче Кубка PARI Премьер с «Црвена звезда».