Главный тренер «Црвена звезда» — о «Зените»: всегда приятно победить хорошую команду

Главный тренер «Црвена звезда» Барак Бахар высказался о победе своей команды над «Зенитом» в матче Кубка PARI Премьер.

«Всегда приятно выиграть первую игру турнира против хорошей команды, на прекрасном стадионе. Мне понравилось отношение моих игроков к этой встрече. Это шанс протестировать наших игроков. Уровень команд очень хороший. Некоторые из них будут участвовать в Лиге чемпионов», — сказал Бахар на пресс-конференции.

Напомним, что игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу сербского клуба.

У победивших отличились Мирко Иванич (39-я минута), Жан-Филипп Крассо (88-я). В составе проигравших мяч забил Эдуардо Кейрос (62-я).

«Зенит» в следующем матче 9 июля сыграет с «Фенербахче», «Црвена звезда» встретится с «Нефтчи».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Дмитрий Васильев получил 75 минут игрового времени в матче Кубка PARI Премьер с «Црвена звезда».