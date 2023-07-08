«Аякс» сообщил, что состояние ван дер Сара вызывает опасения

Стали известны подробности состояния бывшего вратаря сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара после кровоизлияния в мозг.

«Эдвин пока останется в реанимации. Его состояние стабильное, но всё ещё вызывает опасения. «Аякс» делится этой информацией от имени Аннемари ван дер Сар, жены Эдвина», — говорится в сообщении «Аякса».

Накануне стало известно, что игрок госпитализирован в клинический больничный центр Сплита (Хорватия) из-за неврологических проблем.

52-летний ван дер Сар выступал за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Вместе с нидерландским клубом и МЮ вратарь выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза становился чемпионом Нидерландов и Англии.

Ранее сообщалось, что легенда американского футбола Симпсон перенёс срочную операцию на сердце.