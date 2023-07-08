RadarOnline: легенда американского футбола Симпсон перенёс срочную операцию на сердце

Легенда американского футбола Орентал Джеймс (О. Джей) Симпсон перенёс срочную операцию на сердце.

Здоровье 75-летнего Симпсона начало быстро ухудшаться, поэтому врачи установили стент на сердце во время экстренной операции, сообщает RadarOnline.

Установка устройства для поддержания чистоты артерий прошла успешно, состояние Джеймса оценивается как стабильное.

Симпсон включён в Зал славы профессионального американского футбола в 1985 году, трижды становился игроком года АФК UPI и пять раз включался в первую сборную всех звёзд. Футболист также известен по делу об убийстве своей бывшей жены Николь Браун и её друга Рона Голдмана. В 1995 году Джеймс был оправдан и избежал смертной казни.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар госпитализирован в Хорватии.