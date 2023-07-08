24 Sata: экс-футболиста МЮ ван дер Сара госпитализировали с кровоизлиянием в мозг

Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар госпитализирован в Хорватии.

«Футболист госпитализирован в клинический больничный центр Сплита из-за неврологических проблем. Он находится в отделе неврологии», — говорится в заявлении медицинского учреждения.

Отмечается, что диагностика и лечение ван дер Сара продолжаются, спортсмен стабилен и чувствует себя хорошо.

52-летний ван дер Сар выступал за нидерландский «Аякс», итальянский «Ювентус», английские «Фулхэм» и МЮ. Вместе с нидерландским клубом и МЮ вратарь выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза становился чемпионом Нидерландов и Англии.

Ранее полузащитник Мэйсон Маунт официально перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед».