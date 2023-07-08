Думбия исключил возвращение в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос о возвращении на чемпионат России.

«Нет, сожалений нет. У меня 18-летняя футбольная карьера. Но я пока ещё ни о чем не говорю. Я взял некоторую паузу. Но анонсов делать не надо», — цитирует Думбию «СЭ».

8 июля игрок принял участие в Братском кубке с «Динамо» (0:5). После игры футболист вышел на церемонию награждения игроков ЦСКА за второе место по итогам сезона-2022/23 в РПЛ.

Думбия выступал за армейцев с 2010-го по 2015 год. На счету нападающего 66 голов в 108 матчах за красно-синих.

Ранее Думбия рассказал, что с удовольствием поработал бы в ЦСКА.