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Степанова об Азиатских играх: думаю, мы поедем в дружественную страну

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Российская лыжница Вероника Степанова выразила надежду на участие в Азиатских играх 2025 года.
Степанова об Азиатских играх: думаю, мы поедем в дружественную страну
  • РИА Новости
  • © Иван Михайлов

«Зимние Азиатские игры пройдут в 2025 году в китайском Харбине. Впервые с 2017 года, с тех пор их не проводили. Олимпийский совет Азии пригласил российских спортсменов участвовать в соревнованиях под эгидой ОСА. Думаю, мы поедем в дружественную страну. У меня отличные воспоминания о Китае!» — написала Степанова в своём Telegram-канале. 

По информации Inside the Games, зимние Азиатские игры 2025 года пройдут в китайском Харбине. 8 июля в Бангкоке проходит 42-я генеральная ассамблея Олимпийского комитета Азии (ОСА). Предыдущие зимние Азиатские игры прошли в 2017 году в японских Саппоро и Обихиро. 

30 марта в ОСА вслед за Международным олимпийским комитетом (МОК) вновь предложили вернуть россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин высказался о возможности российских спортсменов выступить на Азиатских играх — 2023.

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