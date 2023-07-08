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Inside the Games: зимние Азиатские игры 2025 года пройдут в китайском Харбине

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Стало известно, что китайский Харбин избран местом проведения зимних Азиатских игр в 2025 году.
Inside the Games: зимние Азиатские игры 2025 года пройдут в китайском Харбине
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом сообщает Inside the Games.

8 июля в Бангкоке проходит 42-я генеральная ассамблея Олимпийского комитета Азии (ОСА). Предыдущие зимние Азиатские игры прошли в 2017 году в японских Саппоро и Обихиро. 

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе.

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