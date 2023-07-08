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Дружинин заявил, что будет рад, если россияне смогут выступить на Азиатских играх — 2023

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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин высказался о возможности российских спортсменов выступить на Азиатских играх — 2023.
Дружинин заявил, что будет рад, если россияне смогут выступить на Азиатских играх — 2023
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«Буду рад, если мы сможем поехать. К сожалению, действующие рекомендации МОК, которых также придерживается ОСА, не дают возможности россиянам выступать на равных, недискриминационных условиях в их мероприятиях. Это заключение правового характера - даже не идеологического. Любая декларация политического характера есть административное, либо даже уголовное нарушение российского законодательства», — заявил Дружинин RT.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе.

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