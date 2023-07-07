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Агент Жемалетдинова и Миранчука отреагировал на интерес к игрокам со стороны ЦСКА

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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука, высказался о слухах про интерес к его клиентам со стороны ЦСКА.

«У нас есть целый сезон для клуба и для футболистов. Надо им спокойно подготовиться, начать сезон, вылечиться от всех травм и заиграть в полную силу, как они умеют. Тогда будут контракты и предложения», — цитирует Шпинёва Metaratings.

7 июля стало известно, что переход может быть осуществлён уже этим летом. 

В прошлом сезоне 27-летний Миранчук провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

На счету Жемалетдинова 12 матчей и две голевые передачи. Его соглашение действует до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Локомотиве» исключили переход Миранчука и Жемалетдинова в ЦСКА.

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