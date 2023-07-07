В «Локомотиве» исключили переход Миранчука и Жемалетдинова в ЦСКА
- РИА Новости
«Эта информация не соответствует действительности. Клуб не планирует расставаться с Жемалетдиновым и Миранчуком. Оба являются важными игроками команды», — цитирует Загуменнова «Матч ТВ».
7 июля стало известно, что переход может быть осуществлён уже этим летом.
В прошлом сезоне 27-летний Миранчук провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
На счету Жемалетдинова 12 матчей и две голевые передачи. Его соглашение действует до 30 июня 2024 года.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.