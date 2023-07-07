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Тихонов — о неудачах «Спартака»: футболисты занервничали, Абаскаль принялся менять схемы

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о неудачах красно-белых.
Тихонов — о неудачах «Спартака»: футболисты занервничали, Абаскаль принялся менять схемы
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, скорее второе. Не хочу винить тренера. Гильермо Абаскаль доказал, что быстрый и комбинационный футбол, который он ставил, давал результат. Но весной, когда команда начала терять очки, футболисты занервничали. Плюс тренер принялся менять схемы, экспериментировать. В больших клубах стараются так не поступать, если не отправляют наставника в отставку, а в Лиге чемпионов и вовсе сложно представить, чтобы команда отступила от привычной для себя философии во второй половине сезона. У ЦСКА при Владимире Федотове отлаженный футбол. Подбираются игроки под конкретную схему, сыгрываются и начинают приносить результат. А в «Спартаке» меняется схема, то 4-3-3, то 5-3-2. Ведь дело не только в расстановке, но и в функционале футболистов: под конкретные задачи тебе приходится выпускать других, тасовать состав. Возможно, Абаскалю не хватает опыта, в Швейцарии он провёл классную половину сезона, но потом, когда столкнулся с проблемами и посыпались неудачи, начал искать пути выхода из кризиса, а не стабилизировал игру. Подстраивался под других, «зеркалил» чужие схемы. В России ситуация повторяется. Надеюсь, Гильермо и футболисты переосмыслят всё то, что произошло. Скоро новый сезон, и у «Спартака» сейчас очень хороший календарь. Необходимо уверенно стартовать, чтобы подойти к матчу с «Зенитом» в хорошем состоянии, тогда появится реальный шанс их обыграть», — заявил Тихонов в интервью RT.

Ранее Тихонов высказался о полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском.

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