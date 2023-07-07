Узнать больше

Тихонов — о Зиньковском: в 27 лет пора становиться игроком основы, лидером

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском.
Тихонов — о Зиньковском: в 27 лет пора становиться игроком основы, лидером
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«На мой взгляд, от Михаила Игнатова, Даниила Денисова и Руслана Литвинова эти трое должны выйти на принципиально новый уровень. Это если делать акцент на своих воспитанниках. А из остальных, мне кажется, может выстрелить Данила Пруцев. Ему исполнилось 27 лет. Он уже не считается молодым, хотя все привыкли к тому, что он ещё мал. В его возрасте пора становиться игроком основы, лидером. В «Крыльях Советов» он был звездой, ему там давали полную свободу на поле, сам принимал решения и блистал. А здесь «Спартак»: давление болельщиков, прессы, все ждут только результата. Посредственная игра здесь не останется незаметной, как это было в Самаре.
Я понимаю, когда ты молодой, тебе 20 лет и ты можешь сыграть супер, а потом провалиться в каких-то моментах. Но когда тебе 27, пора бы уже задуматься о том, кто ты. Вечно подающий надежды или же футболист основы, на которого можно положиться? И будущий сезон станет определяющим для Антона. Он должен выходить на поле с первых минут и стараться приносить пользу в каждом эпизоде, создавать моменты, искать нестандартные решения. А не на 15 минут в концовке, чтобы отдать две-три обостряющие передачи», — заявил Тихонов в интервью RT.

Ранее сообщалось, как Тихонов относится к VAR.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить