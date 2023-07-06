Посольство России потребовало от Польши сведения о задержанном российском хоккеисте

Посольство России потребовало от прокуратуры Польши предоставить информацию об обвиняемом в шпионаже российском хоккеисте. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«Посольство в дополнение к ноте в МИД Польши направило обращение в национальную прокуратуру Польши с требованием подтвердить факт ареста российского гражданина», — приводит РИА Новости заявление.

Также дипломаты потребовали сообщить о характере выдвинутых против россиянина обвинений и разрешить встречу с сотрудником консульства России.

30 июня польская прокуратура сообщила, что в стране по обвинению в шпионской деятельности задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, задержанный — 20-летний уроженец Реутова Максим Сергеев, играющий с 2021 года за «Заглембе» из города Сосновец. В МИД России выразили протест Варшаве и потребовали незамедлительно предоставить исчерпывающие объяснения.