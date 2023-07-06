Мостовой — о Фернандесе в «Зените»: новость убила наповал

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Конечно, из-за уважения к нему можно было его вернуть. Но новость о том, что Марио едет в «Зенит», убила наповал. Я этого вообще не понимаю. У Марио российский паспорт. Если выбирать между Марио и Караваевым, то, конечно, Марио» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

6 июля в СМИ появилась информация, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее в ЦСКА заявили, что не отказывались от идеи возвращения Фернандеса.