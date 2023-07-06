Узнать больше

Мостовой — о Фернандесе в «Зените»: новость убила наповал

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
Мостовой — о Фернандесе в «Зените»: новость убила наповал
  • AP

«Конечно, из-за уважения к нему можно было его вернуть. Но новость о том, что Марио едет в «Зенит», убила наповал. Я этого вообще не понимаю. У Марио российский паспорт. Если выбирать между Марио и Караваевым, то, конечно, Марио» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. 

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

6 июля в СМИ появилась информация, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее в ЦСКА заявили, что не отказывались от идеи возвращения Фернандеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить