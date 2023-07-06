Кассьерра: безусловно, сыграть на чемпионате мира в 2026-м — моя большая мечта

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал свой дебют в сборной Колумбии в матче с командой Ирана.

«Вы представьте: дебют — и сразу гол. Огромное счастье! На трибунах были мои близкие: мама, супруга, дочка. Поэтому получил огромное удовольствие. Футболка со всеми подписями займёт отдельное место в рамке у меня дома в Колумбии. Надо продолжать забивать, чтобы и дальше получать вызовы в сборную.

Безусловно, моя мечта — сыграть на чемпионате мира 2026 года, если говорить о долгосрочной перспективе. Но чуть более близкая — это Кубок Америки, который пройдёт в США в следующем году. Выступление там можно назвать и целью, и мечтой.

Радамель и Хамес — это кумиры и легенды Колумбии. Для нас они были чем-то вроде ориентира. Пойти по их стопам — большая честь. Надеть майку сборной — что-то заветное, сокровенное», — заявил игрок в интервью RT.

Ранее сообщалось, как Кассьерра объяснил свою низкую результативность в «Зените».