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Кассьерра объяснил свою низкую результативность в «Зените»

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал об общении с главным тренером команды Сергеем Семаком по поводу своей низкой результативности в прошедшем сезоне.
Кассьерра объяснил свою низкую результативность в «Зените»
  • Gettyimages.ru

«Нет, в этих разговорах не было нужды. Если мы и общались, то это всегда было в формате поддержки. Говорили: мол, голы придут, переживать не надо. Мне важно чувствовать веру в меня со стороны тренерского штаба. Я нечасто об этом говорил, но ментально я очень сильный человек, прошедший через многое. Конечно, приехал в «Зенит» с большими амбициями, хотелось быть столь же продуктивным, как в последнем сезоне в «Сочи». К сожалению, не вышло. Но я всегда выкладывался по максимуму на поле, оставлял все силы. Не всё получилось, но это только подстёгивает в новом сезоне проявить себя ещё лучше», — сказал игрок в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, кто из партнёров его особенно поддерживает в этот период.

«На самом деле, сложно выделить кого-то одного. Со всеми партнёрами отлично ладим. Но если говорить про отношения за пределами поля и базы, то Вильмар Барриос — мой ближайший друг, с ним мы много чего обсуждали. В действительности я сам себе главный критик. Знаю, когда дела идут не очень. Понимаю, что в нужный момент мне необходимо сделать, и поэтому просто спрашиваю об этом сам себя.

Я привык вести себя скромно, не реагировать на заявления со стороны. Прекрасно понимаю: прошлый сезон был не лучшим в плане результативности. Было много моментов, когда мяч попадал в каркас или просто не шёл в ворота. Для меня главное — приносить пользу коллективу. Это футбол. Не всегда удаётся забивать», — отметил он.

Ранее Кассьерра высказался о чемпионстве «Зенита» в прошедшем сезоне.

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