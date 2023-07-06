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Кассьерра о победе «Зенита» в РПЛ: у этого триумфа очень сладкий вкус

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о чемпионстве команды в прошедшем сезоне.
Кассьерра о победе «Зенита» в РПЛ: у этого триумфа очень сладкий вкус
  • РИА Новости

«Это большое счастье. В последний раз принимал непосредственное участие в завоевании титула ещё во времена выступлений за «Депортиво» из Кали. Когда «Расинг» брал золото, я практически не выходил на поле, а выиграть что-либо в составе «Аякса» не удалось, поэтому трофей РПЛ значит для меня очень многое. У этого триумфа очень сладкий вкус, учитывая, как складывался и этот сезон, и путь, который я проделал в целом. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Мне хочется продолжать коллекционировать трофеи и кубки, чтобы это становилось доброй традицией», — заявил игрок в интервью RT.

Ранее Кассьерра прокомментировал массовую драку игроков команды с футболистами «Спартака» в Кубке России.

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