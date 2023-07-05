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Спортдир «Факела»: переговоры с Кудряшовым длились недолго, быстро нашли общий язык

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Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов сообщил, что переговоры с защитником Фёдором Кудряшовым длились недолго.
Спортдир «Факела»: переговоры с Кудряшовым длились недолго, быстро нашли общий язык
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Переговоры длились, в принципе, недолго. В течение недели всё решили. Быстро нашли общий язык. «Факел» хотел Фёдора, а он хотел к нам. Мы ничего не разглашаем», — цитирует Кудряшова «Матч ТВ»

С января 2020 года 36-летний Кудряшов выступал за «Антальяспор». В сезоне-2022/23 в 15 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями. Сроки соглашения не разглашаются.

Ранее Кудряшов дал понять, что не собирается вешать бутсы на гвоздь.

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