Спортдир «Факела»: переговоры с Кудряшовым длились недолго, быстро нашли общий язык

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов сообщил, что переговоры с защитником Фёдором Кудряшовым длились недолго.

«Переговоры длились, в принципе, недолго. В течение недели всё решили. Быстро нашли общий язык. «Факел» хотел Фёдора, а он хотел к нам. Мы ничего не разглашаем», — цитирует Кудряшова «Матч ТВ».

С января 2020 года 36-летний Кудряшов выступал за «Антальяспор». В сезоне-2022/23 в 15 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями. Сроки соглашения не разглашаются.

Ранее Кудряшов дал понять, что не собирается вешать бутсы на гвоздь.