Кудряшов не собирается завершать карьеру после ухода из «Антальяспора»

Российский защитник Фёдор Кудряшов дал понять, что после ухода из турецкого футбольного клуба «Антальяспор» не собирается вешать бутсы на гвоздь.

«Надеюсь, что в ближайшее время будет определённость. На данный момент мне нечего сказать. Завершение карьеры? Пока вам ещё придётся меня потерпеть», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

36-летний Кудряшов выступал за «Антальяспор» с января 2020 года. В сезоне-2022/23 в 15 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями.

Ранее Кудряшов заявил, что турецкий чемпионат по футболу зрелищнее российского.