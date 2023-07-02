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Кудряшов не собирается завершать карьеру после ухода из «Антальяспора»

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Российский защитник Фёдор Кудряшов дал понять, что после ухода из турецкого футбольного клуба «Антальяспор» не собирается вешать бутсы на гвоздь.
Кудряшов не собирается завершать карьеру после ухода из «Антальяспора»
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Надеюсь, что в ближайшее время будет определённость. На данный момент мне нечего сказать. Завершение карьеры? Пока вам ещё придётся меня потерпеть», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

36-летний Кудряшов выступал за «Антальяспор» с января 2020 года. В сезоне-2022/23 в 15 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями.

Ранее Кудряшов заявил, что турецкий чемпионат по футболу зрелищнее российского.

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