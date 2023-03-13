Кудряшов заявил, что турецкий чемпионат по футболу зрелищнее российского

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов заявил, что турецкий футбол зрелищнее российского.

«Турецкий чемпионат зрелищнее из‑за болельщиков и самого футбола. В Турции многие живут игрой, любят её. Зрелищность проявляется в том, что все команды заточены на атаку, все хотят забивать голы», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

35-летний Кудряшов выступает за «Антальяспор» с января 2020 года. В сезоне-2022/23 в 14 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кудряшов находился в Москве во время разрушительных землетрясений в Турции.